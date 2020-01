FRANKFURT (Dow Jones)--Die RAG-Stiftung hat sich von einem größeren Paket mit Evonik-Aktien getrennt. Im Rahmen einer Privatplatzierung seien mittels eines beschleunigten Platzierungsverfahrens insgesamt Aktien im Wert von 632,5 Millionen Euro verkauft worden, teilte die Stiftung mit. Der Platzierungspreis habe bei 25,30 Euro je Aktie gelegen.

RAG verkaufte damit rund 5,4 Prozent des Evonik-Aktienkapitals, hält jedoch auch danach noch eine Beteiligung von ca. 58,9 Prozent an dem Chemiekonzern. Zudem hat die RAG-Stiftung noch drei Anleihen ausstehen, die in Evonik-Aktien umgetauscht werden können, so dass die Beteiligung potenziell wieder steigen könnte.

January 13, 2020

