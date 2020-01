Nach der Transaktion soll die RAG-Stiftung noch eine Beteiligung von rund 58,9 Prozent an dem Essener Spezialchemiekonzern halten. Der Anteil könnte weiter schrumpfen.

Die RAG-Stiftung hat sich von einem weiteren Paket ihrer Evonik-Aktien getrennt. Die Kohle-Stiftung habe Evonik-Anteilsscheine im Volumen von 632,5 Millionen Euro an institutionelle Anleger verkauft, teilte sie am Montagabend in Essen mit. Dies entspreche rund 5,4 Prozent des Evonik-Grundkapitals. Pro Aktie habe der Preis 25,30 Euro betragen.

Nach dieser Transaktion halte die RAG-Stiftung noch eine Beteiligung ...

