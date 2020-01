New York (ots/PRNewswire) - Knapp 3.000 Führungskräfte aus 115 Ländern haben an dieser wichtigen Business-Umfrage teilgenommenYPO,die internationale Organisation für Führungskräfte mit mehr als 28.000 Mitgliedern aus 135 Ländern, führte eine Mitgliederbefragung durch, in der Geschäftsführer sich zum Thema Stakeholder-Vertrauen äußerten und Angaben dazu machten, welche Maßnahmen sie ergreifen, um eine Kultur des Vertrauens innerhalb ihrer Organisationen aufzubauen, und welche Auswirkungen diese haben.Die 2020-Umfrage der YPO,Global Pulse Survey on Trust,durchgeführt vom 1.-18. November 2019 mit 2.960 Befragten, stellte fest, dass dies zwar eine Schlüsselfrage für Führungskräfte rund um die Welt ist, jedoch erhebliche Lücken zwischen den Ideen von Führungskräften und deren konkreten Aktionen bestehen. Hier einige der wichtigsten Ergebnisse:- 96 Prozent der Führungskräfte bewerten den Aufbau und dieAufrechterhaltung eines Vertrauensverhältnisses mit Stakeholdernals Priorität, und fast die Hälfte (42 Prozent) gibt an, dass derAufbau des Stakeholder-Vertrauens in den letzten fünf Jahren mehrund mehr an Bedeutung gewonnen hat.- Nur 40 Prozent der Führungskräfte finden es unkompliziert bzw.einfach, ein Vertrauensverhältnis mit Mitarbeitern aufzubauen, undsie finden es sogar noch schwieriger, dies mit ihren Kunden zu tun(36 Prozent).- Obwohl sich die meisten globalen Führungskräfte einig sind, dassdies ein Thema mit hoher Priorität ist, das immer wichtiger wird,haben über 60 Prozent das Vertrauen der Mitarbeiter in ihremUnternehmen bislang noch nicht konkret evaluiert, und nur einDrittel (34 Prozent) verfügt über spezifische Pläne, umunternehmensweit den Aufbau/die Aufrechterhaltung desMitarbeitervertrauens sicherzustellen.- Die meisten Chief Executives verstehen das Gewicht ihrer Rolle. 89Prozent stimmen zu, dass sie als Führungskräfte unter Druck stehen,die Werte ihrer Organisation durch ihr Handeln zu verkörpern.- 77 Prozent der Führungskräfte geben an, dass sie unter Druckstehen, den Wandel selbst anzuführen, anstatt auf politischeEntscheidungen zu warten.- Die meisten Führungskräfte (71 Prozent) sind sich einig, dass ihrUnternehmen einen gewissen positiven gesellschaftlichen Einflusshaben kann; etwas weniger der Befragten geben an, dass Maßnahmen ingesellschaftlichen Fragen das Mitarbeitervertrauen (56 Prozent)bzw. das Vertrauen der Öffentlichkeit (57 Prozent) steigern können. Methodologie für die 2020-Umfrage der YPO, Global Pulse Survey on Trust:Die Global Pulse Survey on Trust 2020 wurde von YPO vom 1. bis 18. November 2019 mittels Online-Fragebogen durchgeführt. Insgesamt haben 2.960 YPO-Mitglieder an der Umfrage teilgenommen. Die Stichprobe umfasste Mitglieder in 115 Ländern. Es wurde ein Konfidenzniveau von 95 % und ein Fehlerbereich von ±1,84 % verwendet.Informationen zur YPO:YPO ist eine internationale Organisation für Führungskräfte mit mehr als 28.000 Mitgliedern aus 135 Ländern, deren Überzeugung es ist, dass die Welt bessere Führungspersönlichkeiten braucht. Alle unsere Mitglieder haben bereits in jungen Jahren bedeutende Führungserfolge erzielt. Zusammen führen sie Unternehmen und Organisationen an, die insgesamt einen Jahresumsatz von 9 Billionen US-Dollar erzielen. YPO-Mitglieder inspirieren und unterstützen sich gegenseitig durch Peer-Learning-Aktivitäten und Erfahrungsaustausch in einer inklusiven Gemeinschaft des Vertrauens. Mehr Informationen finden Sie unter ypo.org.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1065220/YPO_Logo.jpgPressekontakt:Amy Zelvin Reidareid@ypo.org646-678-0575Angela Mersamers@ypo.org415-298-8534Original-Content von: YPO, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/139241/4490980