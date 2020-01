Die RAG-Stiftung trennt sich von einem größeren Paket mit Evonik-Aktien.Es würden 24 Millionen Namensaktien verkauft, die an der Börse aktuell einen Wert von 636 Millionen Euro haben, teilte die Stiftung mit, die für die Zahlung der Ewigkeitslasten aus dem Steinkohlebergbau an Saar und Ruhr gegründet wurde.RAG verkauft damit 5,2 Prozent des Evonik-Aktienkapitals, hält aber auch danach noch eine Beteiligung von 59,1 Prozent an dem Chemiekonzern. Zudem hat die RAG-Stiftung noch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...