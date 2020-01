The following instruments on XETRA do have their last trading day on 14.01.2020Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 14.01.2020TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA DE000A2BN9S8 IKB DT.IND.BK.MTN 17/20 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000BLB60N5 BAY.LDSBK.IS. 19/28 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000BLB6Z77 BAY.LDSBK.IS. 19/22 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DK0JX42 DEKA USD STUFENZINS 17/20 BD00 BON USD NCA XFRA DE000HLB1A45 LB.HESS.-THR. E0515B/151 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000HLB5JY5 LB.HESS.THR.CARRARA01I/18 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000HLB5JZ2 LB.HESS.THR.CARRARA01J/18 BD00 BON EUR NCA XFRA US865622CK81 SUMIT.MITSUI 2020 FLR BD00 BON USD NCA XFRA XS1014094061 NATL AUSTR. BK 14/20 MTN BD00 BON AUD NCA XFRA DE000HLB5J34 LB.HESS.THR.CARRARA01K/18 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000HSH5WX7 HCOB BON 23 15/20 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000LB1M2R4 LBBW STUFENZINS 18/28 BD01 BON EUR NCA XFRA US30216BGN64 EXPORT DEV CND 17/20 BD01 BON USD NCA XFRA USN27915AN24 DT.TELEK.INTL F.17/20REGS BD01 BON USD NCA XFRA USN54468AF52 MARFRIG HOLD.EU. 16/23 BD01 BON USD NCA XFRA XS1015430561 BNP PARIBAS 14/20 MTN BD01 BON NZD NCA XFRA XS1548413696 EIB EUR.INV.BK 17/20 MTN BD01 BON GBP NCA XFRA DE000NLB1KY4 NORDLB 2 PH.BD.06/13 BD02 BON EUR NCA XFRA US225310AG67 CRED. ACC. CORP.14/21 BD02 BON USD NCA XFRA US404280AR04 HSBC HLDG 14/UND. FLR BD02 BON USD NCA XFRA US865622CJ19 SUMIT.MITSUI 2020 BD02 BON USD NCA IZ2S XFRA XS0479696204 ING BK NV 10/20 MTN BD02 BON EUR NCA XFRA XS1156257484 ROYAL BK CDA 14/20 MTN BD02 BON NZD NCA XFRA XS1548539441 PSA BQE FRANCE 17/20 MTN BD02 BON EUR N