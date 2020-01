Dialog Semiconductor plc (ISIN: GB0059822006) hat 2019 ein sehr gutes Jahr "hingelegt" - nach dem Verkauf einer wichtiger Sparte an Apple scheint das Unternehmen Die Story Dialog scheint noch lange nicht zu Ende zu sein. Man erzielte im vierten Quartal 2019 einen Umsatz von ca. 381 Mio. US$ (Q4 2018: 431 Mio. US$) und lag damit über dem Mittelwert des am 6. November 2019 kommunizierten Zielkorridors von 350 Mio. US$ bis 390 Mio. US$. Unser Interview mit einem Insider über die skandalverdächtige Entwicklung bei Staramba - jetzt NEXR - finden sie hier, so sollten Aktiengesellschaften nicht geführt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...