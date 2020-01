Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

München/Berlin/Wien (pts005/14.01.2020/07:30) - Gäste der Serviced Appartements von SMARTments business in Wien können ihren Aufenthalt künftig noch freier und unabhängiger gestalten. Möglich macht das die Software-Lösung des Münchner Technologieunternehmens hotelbird. Geschäfts- und Privatreisende sparen durch automatisierte Services wie den Online-Check-in/-out, digitalen Zimmerschlüssel und mobile Bezahlung künftig wertvolle Zeit. Nach der erfolgreichen Integration der digitalen Dienstleistungen in den Serviced Appartements von SMARTments business in München, haben beide Unternehmen nun den Vertrag für den weiteren Ausbau der Zusammenarbeit unterzeichnet. Nach den Appartements im Teddy-Kollek-Haus am Wiener Hauptbahnhof sollen in Kürze noch drei weitere SMARTments-Standorte mit der innovativen hotelbird-Technologie ausgestattet werden, darunter ein weiteres Haus im Wiener Stadtteil Heiligenstadt. Mit der Software-Lösung von hotelbird checken Gäste der vollständig eingerichteten Appartements von SMARTments in Wien bequem online ein und aus. Auch der Meldeschein kann digital am Smartphone ausgefüllt werden. Darüber hinaus können Gäste des SMARTments Wien einen digitalen Zimmerschlüssel nutzen und somit direkt auf ihr Zimmer gehen, ohne zuvor Wartezeiten an der Rezeption in Kauf nehmen zu müssen. Am Abreisetag bezahlen sie ihre Rechnung mobil und checken danach online wieder aus. Die Rechnung wird dem Gast direkt per E-Mail zugeschickt. "Neben der erfolgreichen Einführung der digitalen Services und der tollen Zusammenarbeit von hotelbird in unseren Appartements in München freuen wir uns, die Digitalisierung nun auch in unserem Wiener Haus voranzutreiben", erklärt Burak Ünver, Geschäftsführer der österreichischen Betriebsgesellschaft SMARTments Ges.m.b.H. "Unsere Longstay-Gäste sollen ihre Aufenthalte möglichst flexibel und zeitsparend organisieren können. Mit hotelbird haben wir einen starken Partner gefunden, der das mit seinen digitalen Services ermöglicht. An allen sechs in Betrieb befindlichen und allen künftigen Standorten werden wir das anbieten. " Juan A. Sanmiguel, Gründer und CEO hotelbird, ergänzt: "Wir freuen uns, mit dem neuen Haus in Wien einen weiteren Standort der SMARTments business mit unserer Technologie auszustatten. Durch die Check-in/out-Automatisierung eliminieren wir ineffiziente Prozesse und schaffen einen großen Mehrwert für SMARTments business und ihre Gäste." Über hotelbird Das 2015 gegründete Technologieunternehmen hotelbird GmbH ist Marktführer in Deutschland im Bereich digitale Check-in/-out Services und verfolgt eine klare Mission: den Check-in/out Prozess durch die Automatisierung unsichtbar zu machen und dabei die Hotels zu befähigen, ihre Betriebe dezentral zu betreiben. hotelbird arbeitet mit führenden Hotelketten in Deutschland zusammen wie Lindner Hotels, Leonardo Hotels, Gorgeous Smiling Hotels, Deutsche Hospitality, H-Hotels oder NOVUM Hospitality. Alle nötigen Formalitäten, angefangen vom Check-in inklusive des digitalen Meldescheines über den digitalen Zimmerschlüssel bis hin zu Bezahlung und Check-out können einfach über eine Software abgewickelt werden. Hotelgäste genießen mehr Freiheit durch ein komfortables und digitales Hotelerlebnis. Gleichzeitig sparen Hotels mit der smarten Technologie Zeit und Kosten und entlasten ihre Mitarbeiter an der Rezeption. hotelbird hat seinen Sitz in München und beschäftigt aktuell 30 Mitarbeiter. Über SMARTments business SMARTments business ist eine Marke der GBI Unternehmensgruppe und bietet Reisenden voll möblierte und komplett ausgestattete Apartments inklusive eigener Kitchenette. Meist sind es Geschäftsreisende, die Serviced Apartments für längere Aufenthalte in einer Stadt in Anspruch nehmen, etwa für Projektarbeit oder Beratungsmandate. Doch auch Privatreisende nutzen Serviced Apartments der Marke - zum Beispiel für Städtereisen oder um in einer fremden Stadt anzukommen und von dort aus in Ruhe nach einer neuen Wohnung zu suchen. Sechs Häuser der Marke SMARTments business mit insgesamt 752 Apartments in München, Hamburg, Berlin, und Wien sind aktuell im Betrieb. Hinzu kommen rd. 700 Apartments in Bau und Planung, in Mannheim, Frankfurt a.M., Hamburg und Wien. Der Betrieb von Serviced Apartments der Marke SMARTMents business erfolgt auch unabhängig von Immobilienentwicklungen der GBI Unternehmensgruppe, dem größten Hotel-Projektentwickler in Deutschland. Muttergesellschaft der GBI Unternehmensgruppe ist die GBI Holding AG, eine 100%ige Tochter der gemeinnützigen Moses Mendelssohn Stiftung. Pressekontakt hotelbird GmbH: Daniela Dalke / Laura Neudecker hotelbird@wilde.de Wilde & Partner Communications GmbH Franziskanerstraße 14 81669 München/Germany Tel. +49 (0)89 - 17 91 90 - 36 Fax +49 (0)89 - 17 91 90 - 99 www.wilde.de Pressekontakt SMARTments business: Wolfgang Ludwig, Ludwig Medien & Kommunikation Tel.: +49 221 - 29219282, Fax: +49 221 - 29219283, Mobil: +49 171 - 93 35 134. E-Mail: mail@ludwig-km.de (Ende) Aussender: Ludwig Wolfgang Ansprechpartner: Wolfgang Ludwig Tel.: +49 221 29219282 E-Mail: mail@ludwig-km.de Website: www.smartments-business.de Quelle: http://www.pressetext.com/news/20200114005

(END) Dow Jones Newswires

January 14, 2020 01:30 ET (06:30 GMT)