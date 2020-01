Baar (awp) - Das Technologieunternehmen Ascom hat einen Auftrag in Finnland gewonnen. Der Universitätsklinik Turku wird demnach in den nächsten zwei Jahren für rund 1,5 Millionen Franken eine breite Palette an Produkten geliefert, wie es in einer Mitteilung vom Dienstag heisst. Genannt werden unter anderem das Schwesternrufsystem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...