China hat 2019 das langsamste Exportwachstum seit drei Jahren verbucht. Die seit zwei Jahren bestehenden Handelsspannungen mit den USA belasten die chinesische Wirtschaft inmitten eines globalen Abschwungs. Die chinesischen Exporte stiegen im vergangenen Jahr nur um 0,5 Prozent, verglichen mit einem Wachstum um fast 10 Prozent im Jahr 2018, wie Daten der nationalen Zollbehörde zeigen. Die Importe gingen 2019 um 2,8 Prozent zurück, nach einem Anstieg von 16 Prozent im Jahr zuvor. Im Dezember verbesserte sich Chinas Außenhandel dank der Entspannung im Konflikt mit den USA und China und der jüngsten Bemühungen Pekings, das Wirtschaftswachstum im Inland anzukurbeln. Die Exporte legten im letzten Monat des Jahres um 7,6 Prozent zu und damit stärker als vom Wall Street Journal befragte Ökonomen im Konsens mit 4,0 Prozent erwartet hatten. Im November waren die Exporte um 1,1 Prozent gesunken. Chinas Importe stiegen im Dezember im Jahresvergleich um 16,3 Prozent, nach einem Plus von 0,3 Prozent im November, wie die Daten der Zollbehörde zeigen. Ökonomen hatten hier 9,0 Prozent prognostiziert. Der Handelsbilanzüberschuss des Landes belief sich im Dezember auf 46,79 Milliarden US-Dollar und war damit größer als der Überschuss von 38,73 Milliarden im November.

In den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen

12:45 JP Morgan Chase & Co, Ergebnis 4Q

14:00 Citigroup Inc, Ergebnis 4Q

14:00 Wells Fargo & Co, Ergebnis 4Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Verbraucherpreise Dezember PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm Verbraucherpreise Kernrate PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm 14:30 Realeinkommen Dezember 22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API)

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 3.290,00 +0,03% Nikkei-225 24.025,17 +0,73% Hang-Seng-Index 28.880,89 -0,26% Kospi 2.238,88 +0,43% Schanghai-Composite 3.108,71 -0,22% S&P/ASX 200 6.962,20 +0,85%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Die Börsen befinden sich weiter auf Richtungssuche - ein klarer Trend ist nicht erkennbar. Zwar sorgt die am Mittwoch anstehende Unterzeichnung eines ersten Teilhandelsabkommens zwischen China und den USA unverändert für eine optimistische Grundhaltung. Verstärkt wird der Optimismus von dem Umstand, dass die USA den Vorwurf der Währungsmanipulation in Richtung China fallengelassen haben. Händlern verweisen mit Blick auf die uneinheitliche Kursentwicklung in Asien darauf, dass sehr viel Positives in Sachen Beilegung des Handelskonflikts bereits eingepreist sei. Zudem sei über die konkreten Abmachungen des Abkommens weiterhin nicht viel bekannt. In Tokio steigt der Nikkei-225 mit einem auf ein Achtmonatstief gefallenen Yen - angeführt von den Sektoren Elektronik und Stahl. Mit der Entspannung im Nahen Osten und im Handelskonflikt verliert der Yen als vermeintlich sicherer Hafen in unsicheren Zeiten an Attraktivität. Das stützt die Kurse am Aktienmarkt. Der Kospi in Südkorea zeigt sich etwas fester. In China liegen die Leitindizes in Hongkong und Schanghai trotz der guten Nachrichten aus Amerika dagegen knapp im Minus. Etwas bremsend könte der Yuan wirken. Er zieht mit der US-Ankündigung zur Einordung der chinesischen Währungspolitik weiter an. Die Kurse hatten vor allem in Hongkong zunächst noch positiv auf die Schlagzeilen aus den USA reagiert. Besser als erwartet ausgefallene Importe und Exporte im Dezember beflügeln nicht. In Australien hat der S&P/ASX-200 mit einem Aufschlag von 0,9 Prozent geschlossen. Der australische Leitindex ging damit zum zweiten Mal in drei Sitzungen auf Rekordhöhe aus dem Handel. Überraschenderweise stieg das Verbrauchervertrauen in der vergangenen Woche trotz der verheerenden Buschbrände.

US-NACHBÖRSE

Die 5,3 Milliarden Dollar schwere Übernahme des Fintech-Unternehmens Plaid hat den Kurs von Visa kaum bewegt. Visa wurden 0,4 Prozent höher gehandelt. Einen Satz um über 27 Prozent nach oben machten Big 5 Sporting Goods, nachdem der Sportartikelhändler Viertquartalszahlen vorgelegt hatte. Bei McKesson sorgte ein angehobener Gewinnausblick für Käufe. Der Kurs stieg um 3,8 Prozent. Für Ethan Allen ging es dagegen südwärts um 4,8 Prozent. Die Möbelkette hatte mit ihren Quartalszahlen für Enttäuschung gesorgt. Ein Kursdebakel erlebten Stemline Therapeutics mit einem Minus von 19,4 Prozent. Die Aktie litt unter enttäuschend ausgefallenen Umsätzen für das Blutpräparat Elzonris. Der Einstieg von Starboard Value bei Merit Medical Systems trieb den Merit-Kurs um 8,2 Prozent.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 28.907,05 0,29 83,28 1,29 S&P-500 3.288,13 0,70 22,78 1,78 Nasdaq-Comp. 9.273,93 1,04 95,07 3,36 Nasdaq-100 9.070,65 1,16 104,01 3,87 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 834 Mio 778 Mio Gewinner 2.053 1.364 Verlierer 864 1.565 Unverändert 91 97

Fester - Die bevorstehende Unterzeichnung des "Phase-1-Abkommens" zwischen den USA und China sowie die ausgebliebene Eskalation im Konflikt zwischen den USA und dem Iran haben die Stimmung verbessert. Auch die Ankündigung der US-Regierung, den Vorwurf fallen zu lassen, dass China den Wechselkurs der Heimatwährung Yuan manipuliert, stützte die Stimmung. Vor diesem Hintergrund markierten der S&P-500 und der Nasdaq-Composite neue Rekordhochs. Zudem sprachen Teilnehmer von Zurückhaltung vor der Berichtssaison, die am Dienstag mit den Ergebnissen von JP Morgan, der Citigroup und Wells Fargo einen ersten Höhepunkt liefert. Die Tesla-Aktie kletterte erstmals über die Marke von 500 Dollar und markierte bei 525,63 Dollar ein neues Rekordhoch. Auslöser für die Rally, die den Kurs um 9,8 Prozent auf 524,86 Dollar nach oben trieb, war eine kräftige Kurszielerhöhung durch Oppenheimer.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 1,58 0,8 1,57 37,8 5 Jahre 1,64 0,6 1,63 -28,5 7 Jahre 1,76 2,0 1,74 -49,1 10 Jahre 1,84 2,0 1,82 -60,4 30 Jahre 2,30 2,2 2,28 -76,8

Die ausgebliebene Eskalation im Konflikt zwischen den USA und dem Iran führte zu einer verminderten Nachfrage für die "sicheren Häfen". Am Anleihemarkt sorgten sinkende Notierungen für einen Anstieg der Zehnjahresrendite um 2,0 Basispunkte auf 1,84 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9:55h % YTD EUR/USD 1,1144 +0,1% 1,1136 1,1129 -0,6% EUR/JPY 122,71 +0,2% 122,42 122,05 +0,7% EUR/GBP 0,8579 +0,1% 0,8573 0,8559 +1,4% GBP/USD 1,2988 -0,0% 1,2993 1,3003 -2,0% USD/JPY 110,12 +0,2% 109,93 109,68 +1,3% USD/KRW 1156,56 +0,1% 1154,94 1155,89 +0,1% USD/CNY 6,8786 -0,2% 6,8938 6,8914 -1,2% USD/CNH 6,8799 -0,0% 6,8819 6,8910 -1,2% USD/HKD 7,7732 +0,0% 7,7720 7,7722 -0,2% AUD/USD 0,6905 +0,0% 0,6901 0,6910 -1,5% NZD/USD 0,6630 +0,0% 0,6629 0,6632 -1,5% Bitcoin BTC/USD 8.502,75 +4,8% 8.112,76 8.098,01 +17,9%

Der chinesische Yuan legte gegenüber dem Dollar zu. Neben der bevorstehenden Unterzeichnung des Handelsabkommens zwischen den USA und China sorgten Aussagen der US-Regierung für einen positiven Impuls. So will die Trump-Administration den Vorwurf fallen lassen, dass China den Wechselkurs des Renminbi manipuliert. Die US-Regierung hatte den Vorwurf im August vergangenen Jahres erhoben. Der Dollar fiel im späten US-Handel auf 6,8809 Yuan nach einem Tageshoch von 6,9037 Yuan.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 58,09 58,08 +0,0% 0,01 -4,9% Brent/ICE 64,27 64,20 +0,1% 0,07 -2,7%

Die Ölpreise fielen den fünften Handelstag in Folge. Die Entspannung im Nahen Osten drückte auf die Preise. Mitte vergangener Woche war Brent noch über 70 Dollar je Barrel gestiegen. WTI fiel um 1,6 Prozent auf 58,08 Dollar und damit den tiefsten Stand seit Anfang Dezember. Brent notierte 1,2 Prozent niedriger bei 64,21 Dollar.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.539,60 1.548,10 -0,5% -8,50 +1,5% Silber (Spot) 17,74 18,00 -1,4% -0,26 -0,6% Platin (Spot) 969,45 975,65 -0,6% -6,20 +0,5% Kupfer-Future 2,86 2,86 -0,2% -0,01 +2,1%

Die ausgebliebene Eskalation im Konflikt zwischen den USA und dem Iran führte zu einer verminderten Nachfrage für die "sicheren Häfen". Der Goldpreis fiel um 0,9 Prozent auf 1.549 Dollar. Hier belastete zudem der positive Verlauf am Aktienmarkt und der Dollar-Anstieg gegenüber dem Yen, der in Krisenzeiten ebenfalls als "sicherer Hafen" gesucht ist.

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

IRANKRISE

