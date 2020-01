Der Handel zwischen den beiden grössten Volkswirtschaften ist im vergangenen Jahr um 14,6 Prozent eingebrochen.Peking - China und die USA bekommen ihren Handelskrieg deutlich zu spüren: Der Handel zwischen den beiden grössten Volkswirtschaften ist im vergangenen Jahr um 14,6 Prozent eingebrochen, wie der chinesische Zoll am Dienstag in Peking bei der Vorlage der Zahlen in US-Dollar berechnet mitteilte. Chinas Importe aus den USA sackten sogar um 20,9 Prozent auf 122 Milliarden US-Dollar ab...

