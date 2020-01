FRANKFURT (Dow Jones)--Das südkoreanische Biotechunternehmen Genome & Co kooperiert bei der klinischen Prüfung seines Mikrobiom-basierten Therapiekandidaten GEN-001 mit dem Darmstädter Pharmakonzern Merck und dessen US-Partner Pfizer. Ziel sei es, die Sicherheit und Verträglichkeit sowie die biologischen und klinischen Aktivitäten der GEN-001-Therapie in Kombination mit dem Wirkstoff Avelumab bei verschiedenen Krebsindikationen zu untersuchen, wie die Genome & Co. mitteilte.

Im Rahmen dieser Vereinbarung werde Genome der Sponsor der Studie sein. Die Merck KGaA und die Pfizer Inc stellten ihren Wirkstoff Avelumab für die klinische Studie der Phase 1/1b zur Verfügung, die voraussichtlich im Jahr 2020 in den USA beginnen wird. Alle Partner haben Zugang zu den klinischen Daten.

