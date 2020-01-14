Anzeige
Mehr »
Login
Dienstag, 14.01.2020 Börsentäglich über 12.000 News von 622 internationalen Medien

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A1EWWW ISIN: DE000A1EWWW0 Ticker-Symbol: ADS 
Xetra
14.01.20
09:23 Uhr
309,15 Euro
0,00
0,00 %
Branche
Freizeitprodukte
Aktienmarkt
DAX-30
Prime Standard
DAX International 100
EURO STOXX 50
1-Jahres-Chart
ADIDAS AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
ADIDAS AG 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
309,20
309,30
09:39
309,25
309,30
09:39
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
ADIDAS
ADIDAS AG Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
ADIDAS AG309,150,00 %
BEIERSDORF AG106,00-1,21 %
PUMA SE73,65+0,34 %