BERENBERG SENKT BP AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 560 (590) PENCEBERENBERG HEBT SHELL B AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 2800 (2750) PENCEBERENBERG HEBT ZIEL FÜR TOTAL SA AUF 60 (56,50) EUR - 'BUY'SOCGEN SENKT DANONE AUF 'SELL' (BUY)UBS HEBT ZIEL FÜR KERING AUF 645 (555) EUR - 'BUY'UBS HEBT ZIEL FÜR LVMH AUF 466 (453) EUR - 'BUY' BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR COVESTRO AUF 50 (53) EUR - 'OVERWEIGHT'GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR ADIDAS AUF 350 (310) EUR - 'BUY'GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR LANXESS AUF 58 (60) EUR - 'NEUTRAL'GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR PUMA SE AUF 90 (81) EUR - 'BUY'GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR SIEMENS HEALTHINEERS AUF 39,50 (38) EUR - 'NEUTRAL'JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR MTU AUF 300 (256) EUR - 'OVERWEIGHT'RBC SENKT RWE AUF 'OUTPERFORM' (TOP ...Den vollständigen Artikel lesen ...