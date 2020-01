Zürich (awp) - Am Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich für Dienstag eine freundliche Eröffnung ab. Damit dürfte der Leitindex SMI den Vorgaben aus Übersee folgen. An der Wall Street hatten der S&P 500 sowie die Technologie-Börse Nasdaq die Woche mit neuen Rekordständen begonnen und auch in Asien bewegen sich zahlreiche Märkte ...

