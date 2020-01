FRANKFURT (Dow Jones)--Der DAX-Future notiert am Dienstag im Verlauf etwas leichter. Die Charttechniker der Commerzbank verweisen darauf, dass der deutsche Aktienmarkt momentan weder von den Rekorden an der Wall Street wie auch den tieferen Öl-Notierungen profitieren könne. Dabei verlaufe der mittelfristige Aufwärtstrend bei 13.365 Punkten und liefere dort eine gute Unterstützung. Am Morgen kämpft der März-Kontrakt mit dem Widerstand bei 13.450 Punkten. Darüber wäre ein erneuter Test des Kontrakthochs bei 13.547 Punkten auf der Agenda.

Der März-Kontrakt des DAX-Futures verliert 10,5 auf 13.459 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 13.504 und das Tagestief bei 13.451 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 3.958 Kontrakte.

January 14, 2020 02:33 ET (07:33 GMT)

