DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
LB.HESS.THR.CARRARA01M/18 DE000HLB5J59 16.01.2020 HZE/EOT
LB.HESS.THR.CARRARA01S/17 DE000HLB4CH8 16.01.2020 HZE/EOT
LB.HESS.THR.CARRARA01J/16 DE000HLB2EY3 16.01.2020 HZE/EOT
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
LB.HESS.THR.CARRARA01M/18 DE000HLB5J59 16.01.2020 HZE/EOT
LB.HESS.THR.CARRARA01S/17 DE000HLB4CH8 16.01.2020 HZE/EOT
LB.HESS.THR.CARRARA01J/16 DE000HLB2EY3 16.01.2020 HZE/EOT