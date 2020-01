München (ots) - "Ist es eine Veranstaltung von Egomanen, die alle nur sich selbst meinen und das feiern?" fragt Kai Blasberg den Ressortleiter Film/Fernsehen/Medien der BUNTEN Georg Seitz über den Filmball in München.Heute startet die Filmwoche in München und damit auch eine neue Folge des "Festival der Liebe"-Podcasts, die exklusiv einen Blick hinter die Kulissen wagt. Kai Blasberg hat dafür einen Gast eingeladen, der sich mitten in dem Getümmel bewegt: Georg Seitz, der Ressortleiter Film/Fernsehen/Medien der BUNTEN. Was passiert denn nun beim Filmball, wenn die Journalisten den Saal verlassen müssen? Von Mutmaßungen über inszenierte Beziehungen aber auch Spekulationen über das perfekte Paar, hören wir in dieser "Festival der Liebe"-Podcast-Folge, denn zur Liebe gehört ja bekanntlich auch eine ordentliche Portion Klatsch und Tratsch.Und weil es so viel zu erzählen gibt, wurde aus dieser Folge ein Zweiteiler: Folge 1 ab heute und wer danach so richtig angefixt von der Welt der Promis ist, kann gleich morgen schon die 2. Folge hören. Dort verrät Georg Seitz unter anderem, was an seinem Aufeinandertreffen mit Jennifer Aniston ärgerlich war.Gleich reinhören auf: iTunes, Spotify und Soundcloud. http://ots.de/LJX15hPressekontakt:Pressekontakt:TELE 5 KommunikationMarijke Schröter HadleyTel.: +49 (89) 649568 - 145Marijke.SchroeterHadley@tele5.deFür Fotoanfragen:TELE 5 FotoredaktionJudith HämmelmannTel.: +49 (89) 649568 - 182judith.haemmelmann@tele5.deInformationen und Bildmaterial zum Programm von TELE 5 finden Sieauch in der TELE 5-Presselounge unter presselounge.tele5.deOriginal-Content von: TELE 5, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/43455/4491072