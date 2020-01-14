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GlobeNewswire (Europe)
14.01.2020 | 09:41
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Sveriges Riksbank: Conditions for sale of Riksbank certificates

AUCTION DATE:JAN 14, 2020
START DATE:JAN 15, 2020
MATURITY DATE:JAN 22, 2020
NOMINAL AMOUNT:363.4 BLN
FIXED RATE:0.00 %

PROJECTED LIQUIDITY SURPLUS FOR THE PERIOD JAN 15-22 2020: 438.4 BLN SEK.

AT FULL ALLOTMENT EXCESS LIQUIDITY WILL AMOUNT TO APPROXIMATELY 75 BLN SEK FOR THE PERIOD JAN 15-22 2020.

ALL MONETARY POLICY COUNTERPARTIES ARE INVITED TO SUBMIT BIDS TO THE RIKSBANK (08-6966970) BY 10.00 AM ON JAN 14 2020, AT THE LATEST.

CONFIRMATION OF BIDS TO E-MAIL: RBCERT@riksbank.se

THE LOWEST ACCEPTED BID VOLUME IS SEK 1 MLN.

THE HIGHEST ACCEPTED BID VOLUME IS SEK 363.4 BLN.

RESULT OF AUCTION WILL BE PUBLISHED AT 10.15 ON JAN 14, 2020.

COMPLETE TERMS AND CONDITIONS CAN BE RETRIEVED AT WWW.RIKSBANK.SE

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