Die Lenzing Gruppe hat in Albanien ein Projekt gestartet, das die Förderung nachhaltiger Waldwirtschaft und die Verbesserung der lokalen Lebensbedingungen forciert. Zusammen mit der lokalen Bevölkerung und verschiedenen NGOs werden 20 Hektar degeneriertes Land mit Wald- und Obstbäumen rekultiviert und mit Schulen vor Ort Konzepte für eine nachhaltige Forstwirtschaft entwickelt, teilt Lenzing mit. In der Region Ana e Malit in Nordalbanien ist der Handlungsbedarf groß. 50 Prozent der offiziellen Waldflächen sind ohne jegliche Waldvegetation. Erosionen und jährliche Überschwemmungen sind die Folgen und machen der lokalen Bevölkerung, die ihren Lebensunterhalt in erster Linie mit der Landwirtschaft verdient, das Leben schwer. Deshalb wurden im westlichen Teil der Gemeinde Shkodra ...

Den vollständigen Artikel lesen ...