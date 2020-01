Hamburg (ots) -Campus für den Mittelstand fördert Austausch zwischen den IndustrienAussteller spiegeln Wertschöpfungskette moderner Produktione-gnition Hamburg Team E-Rennwagen vor OrtNORTEC Meet & Greet mit Industriegespräch am ersten Messetag Wenn vom 21. bis 24. Januar die Tore der NORTEC öffnen, erleben Fachbesucher die ganze Welt der Produktion im Zeichen von Industrie 4.0. Praxisnah und fokussiert auf die Bedürfnisse von klein- und mittelständischen Unternehmen (KMU) präsentieren rund 430 Aussteller und zahlreiche Experten, was es heute braucht, um langfristig als Produktionsunternehmen erfolgreich zu sein. Mit ihrem Mix aus klassischer Fachmesse für Produktion und Campus für den Mittelstand setzt der erste Branchentreff im neuen Jahr auf einen interdisziplinären Austausch sowie praxisnahe Wissensvermittlung und treibt damit die Kollaboration zwischen Digitalwirtschaft und Industrie weiter voran. Was in Sachen E-Mobilität alles möglich ist, und was dies mit der Produktionswelt zu tun hat, erleben Besucher an der Rennstrecke des e-gnition Teams Hamburg, die mit ihrem aktuellen Rennwagen vor Ort sind.Ob künstliche Intelligenz, Additive Fertigung, Automatisierung oder neue digitale Geschäftsmodelle - als Spiegelbild der Wirtschaft fokussiert die NORTEC vom 21. bis 24. Januar 2020 die Topthemen der Branche auf dem Gelände der Hamburg Messe und Congress. Dank ihres über 25 Jahre gewachsenen Experten-Netzwerks treffen Besucher der Fachmesse für Produktion mit Campus für den Mittelstand auf spannende Aussteller zu allen Stationen der Wertschöpfung in der Produktion. Die hohe Dichte an Experten im Programm sorgt zusätzlich für einen praxisnahen Austausch zwischen Vertretern der Industrie und Digitalwirtschaft. So wird die Teilnahme an der Industriemesse zur Bildungsreise für KMU, die sich für den Geschäftserfolg auszahlt.Barrierefreier Austausch und aktuelle Technologien unter einem DachDie Erkundungstour startet in den Hallen A1 und A4: Wohin die Reise im Maschinenbau geht, zeigen namhafte Anbieter aus der Produktionstechnik zur Metall- und Kunstoffbearbeitung, inklusive aller Komponenten und Werkzeuge, und Messtechnik, Positionierungssysteme, Antriebstechnik, bis hin zu Qualitätsmanagement und Betriebsausrüstung, Halbzeuge sowie Zulieferer und spezialisierte Auftrags- bzw. Lohnfertiger. Vorab-Einblicke in aktuelle Cases und Technologien sowie Expertenwissen zum Thema Industrie 4.0 erhalten Besucher im NORTEC Newshub: https://www.nortec-hamburg.de/news-hub/.Weiter geht die 'Bildungsreise' in der Halle A3, auf dem neu geschaffenen NORTEC Campus für den Mittelstand. Aufstrebende Start-ups, Vertreter der Digitalwirtschaft, der Elektronik und der Industrie gehen hier in direkten Austausch und bilden zum Thema Industrie 4.0 weiter. Besucher können aus einem breiten Angebot wählen, mit dem sie ihr Wissen auffrischen und ihr Netzwerk erweitern. Pünktlich zu den anstehenden Invesitionsplanungen erhalten insbesondere KMU hier praxisnahe Tipps und Beratungsleistung aus Expertenhand zu den Megathemen ihrer Branche.Für jedes Anliegen der geeignete GesprächspartnerNetworking wird auf der NORTEC groß geschrieben. Auf dem NORTEC Campus für den Mittelstand werden individuelle Fragen von Besuchern schnell und fachmännisch beantwortet. Je nach Interessensschwerpunkt und Kenntnisstand finden Besucher unterschiedliche Anlaufstellen: Auf der Bühne des 'Auditorium' gibt es offene Fachvorträge und Diskussionsrunden und im 'Seminarraum' Workshops und Konferenzen zu Themen wie additive Fertigung und Industrie 4.0. In der 'Werkstatt' werden außerdem die Top-Branchenthemen intensiviert. Die passenden Gesprächspartner zum Thema Digitalisierung finden Besucher etwa in der solutions.hamburg.lounge: Ob Basiswissen oder Tipps für Fortgeschrittende, jede Frage wird hier unkompliziert und auf Augenhöhe beantwortet. Auch in den erstmals stattfindenen Round-Table-Gesprächen wird der Wissensaustausch und das Netzwerken zu Themen wie KI und Robotik gefördert. Gastgeber der Talkrunden sind unter anderem die Software Alliance Hamburg und das Artificial Intelligence Center (ARIC) Hamburg. In Halle A3 kann jeder in den offenen Austausch mit einsteigen. Ein weiteres Megathema, vor allem für die Zuliefererbranche im Bereich Automotive, ist die E-Mobilität. So ist der aktuelle Rennwagen des e-gnition Hamburg Teams live an der Rennstrecke in Halle A3 zu erleben. Beim finalen Rennen der diesjährigen Formula Student, dem größten Ingenieurswettbewerb der Welt, geht das Team erstmals mit einem Rennwagen an den Start, der sowohl in der Electric als auch in der Driverless Klasse antreten wird. Diesen können Besucher auf der NORTEC in Aktion erleben. Hier gibt es weitere Informationen zum Programm auf der NORTEC 2020: https://www.nortec-hamburg.de/programm/NORTEC Industriegespräch und Meet & Greet zum Ausklang des ersten MessetagesGanz im Sinne des offenen Austauschs lädt die NORTEC am ersten Messetag alle Aussteller und Besucher sowie Partner und Medienvertreter zum offenen Meet & Greet beproductive.' Eröffnet wird der Nachmittag auf dem NORTEC Auditorium in Halle A3 um 16.00 Uhr mit den Grußworten des diesjährigen Schirmherrn, Senator Michael Westhagemann, Präses der Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation in Hamburg und Bernd Aufderheide, Vorsitzender der Geschäftsführung der Hamburg Messe und Congress GmbH. Direkt im Anschluss werden die Topthemen der Branche im NORTEC Industriegespräch, das in Kooperation mit der solutions.hamburg stattfindet, näher beleuchtet. In der Diskussionsrunde tauschen sich Vertreter aus Industrie und Digitalwirtschaft über strategische Herausforderungen in Industriebetrieben aus und liefern dem Publikum spannende Einblicke in ihre Prozesse und Erfahrungen im Bereich Industrie 4.0. Die diesjährigen Gäste des Moderators Christian Schmidt, Simplexion GmbH, sind Alois Krtil, Executive Director IKS Hamburg, Gründungsmitglied ARIC, Christoph Rößner, Geschäftsführer Laserhub GmbH, Dr. Jörg Mutschler, Geschäftsführer VDMA Nord und Marine Equipment and Systems und Lars Reeder, Geschäftsführer Hein & Oetting Feinwerktechnik GmbH. Welche Rolle spielt KI für die moderne Produktion, was steckt hinter modernen Online-Beschaffungsplattformen, welchen Wandel erleben Lohn- und Auftragsfertiger in Zeiten der Industrie 4.0 und wie geht es dem Maschinen- und Anlagenbau zu Beginn des neuen Jahrzehnts? Um derartige Fragen wird es auf der Bühne im NORTEC Auditorium gehen. 