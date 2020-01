Im libyschen Bürgerkrieg sollte ab Sonntag eigentlich Waffenruhe herrschen. Nun sind Friedensverhandlungen in Moskau zwischen den rivalisierenden Lagern gescheitert.

Die beiden rivalisierenden Regierungen in Libyen haben sich nicht auf ein Ende des Bürgerkriegs geeinigt. Fajis al-Sarradsch, Chef der international anerkannten Regierung in Tripolis, sowie sein Gegenspieler, Militärführer Chalifa Haftar, verließen Moskau am Dienstag ohne die Unterzeichnung einer Vereinbarung zum Ende der Gefechte. Die Arbeit mit beiden Seiten gehe weiter, teilte das russische Außenministerium mit.

Es berichtete von Haftars Abreise, der ohne ...

