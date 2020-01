Die Aktie von Varta (WKN: A0TGJ5) erlebt in diesen Tagen eine rabenschwarze Zeit. Bereits in der letzten Woche ist die Aktie schließlich bereits deutlich zweistellig korrigiert. Eine Entwicklung, die sich auch in die neue Woche zu ziehen scheint. Am Montag dieser Woche brach die Aktie schließlich erneut um über 12 % auf lediglich 81,30 Euro ein. Damit ist das Papier nicht nur Schlusslicht an diesem Tag, sondern sorgt mit einer Performance von minus einem Drittel seit Jahresanfang für einen Start ...

