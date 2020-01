Hannover (www.anleihencheck.de) - Die deutschen Staatsanleihen standen zum Wochenstart unter Druck, so die Analysten der Nord LB.Für Belastung habe das etwas weniger angespannte Verhältnis zwischen den USA und dem Iran gesorgt. Auch die Hoffnung auf eine Unterzeichnung eines Abkommens zwischen den USA und China habe die Kurse ins Minus gedrückt. Der richtungsweisende Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) sei von 171,35 auf 170,76 Punkte gefallen. Auch die US-Staatsanleihen hätten einen schwächeren Start in die neue Woche erwischt. Impulsgebende Nachrichten habe es keine gegeben, sodass eine trübe Stimmung die festverzinslichen Papiere in Schach gehalten habe. (14.01.2020/alc/a/a) ...

