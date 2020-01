Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Heute treten die niederländische Finanzagentur sowie die Schatzämter in Italien und Großbritannien am Primärmarkt auf, so die Analysten der Helaba.Seit Ende August letzten Jahres sei die Rendite der 20J-Benchmarkanleihe um gut 68 Basispunkte auf aktuell 0,32% gestiegen. Der Aufwärtstrend verlaufe heute bei 0,11%. Im 5J-Segment würden die Investoren mit britischen Staatspapieren aktuell eine Zusatzrendite von 100 Basispunkten gegenüber Bundesobligationen erzielen. Der 5J-Spread zwischen BTPs und dem deutschen Pendant belaufe sich momentan auf 106 Basispunkte. (14.01.2020/alc/a/a) ...

