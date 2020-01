Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Der Trading-Tipp des Tages ist diesmal Visa. Die Geschäfte laufen nach wie vor glänzend. Damit das auch in Zukunft so bleibt, hat das Management einen Milliardenkauf getätigt. Visa setzt auf das Finanztechnologie-Start-up Plaid. Thomas Bergmann vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR mit allen Einzelheiten zum Trading-Tipp des Tages. Mit welchem Produkt Sie von der zukünftigen Entwicklung des Wertes profitieren können, erfahren Sie in diesem Video.