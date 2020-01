Nürnberg (ots) -- Bei knapp jedem 5. Mieter krachte es schon mal mit demVermieter, wie eine repräsentative Studie von immowelt.ch zeigt- Schäden in der Wohnung und die Höhe der Nebenkosten sind diehäufigsten Ursachen- Männer streiten sich deutlich häufiger mit dem Vermieter alsFrauen Kratzer im Parkett, hohe Nebenkosten oder die Haltung von Haustieren: Das Potenzial für Konflikte zwischen Vermietern und Mietern ist gross. Eine repräsentative Studie von immowelt.ch bestätigt: Fast jeder 5. Mieter (18 Prozent) hatte schon ernsthaften Streit mit seinem Vermieter. Einige davon (3 Prozent) sogar mehrfach.Am häufigsten führen Schäden an der Wohnung zu Konflikten zwischen beiden Parteien. Das können vom Mieter verursachte Schäden wie Bohrlöcher in Fliesen oder tiefe Kratzer im Parkett sein. Aber auch Verschleisserscheinungen wie ein tropfender Wasserhahn oder ein undichtes Fenster führen gerne zu Diskussion, wer für Kosten und Reparatur aufkommt. Schimmel, eine defekte Heizung und andere Mängel in der Wohnung, die der Vermieter eigentlich beseitigen sollte, sorgen zudem für schlechte Stimmung zwischen Vermieter und Mieter. Vor allem dann, wenn der Bewohner bereits die Miete gekürzt hat. Auch die Nebenkostenabrechnung birgt hohes Streitpotenzial. Oftmals sind die Posten darin aus Sicht der Mieter zu hoch.Streitlustige MännerMännliche Mieter sind deutlich streitlustiger: Fast jeder 4. von ihnen (23 Prozent) hat sich mindestens schon einmal mit dem Eigentümer gestritten. Frauen mögen es harmonischer. Nur jede 7. Mieterin (15 Prozent) gab an, dass es schon mal Stress mit dem Vermieter gab.Harmonie bei den meisten SchweizernObwohl es in vielen Hausfluren schon mal kracht, können die meisten Schweizer ihre Probleme friedlich lösen. 82 Prozent der Mieter gaben an, dass sie sich noch kein einziges Mal mit dem Vermieter gestritten haben.Die Ergebnisse der Studie im Überblick:Hatten Sie schon einmal ernsthaften Streit mit Ihrem Vermieter? (Teilmenge: Mieter)- Ja, einmal: 15 ProzentMänner: 20 ProzentFrauen: 12 Prozent- Ja, mehrfach: 3 ProzentMänner: 3 ProzentFrauen: 3 Prozent- Nein, wir konnten alle Probleme/Unstimmigkeiten immer friedlich lösen: 82ProzentMänner: 77 ProzentFrauen: 85 Prozent Ausführliche Ergebnisgrafiken stehen hier zum Download bereit: http://ots.de/9G7D9hFür die von immowelt.ch beauftragte repräsentative Studie "Wohnen und Leben 2019" wurden im Februar 2019 schweizweit 500 Personen (Online-Nutzer) ab 18 Jahren befragt.Diese und andere Medienmitteilungen von immowelt.ch finden Sie in unserem Pressebereich unter https://presse.immowelt.ch/Über immowelt.ch:Die Immobilienplattform www.immowelt.ch (http://www.immowelt.ch) ist mit monatlich 820'000 Visits* einer der beliebtesten Online-Marktplätze für Häuser, Wohnungen und Gewerbeimmobilien in der Schweiz. Betreiber des Portals ist die Nürnberger Immowelt AG, zu deren Portfolio weitere erfolgreiche Portale wie immowelt.de und crozilla.com sowie effiziente CRM-Softwarelösungen für die Immobilienbranche gehören. Das Unternehmen ist Teil der Immowelt Group, an der die Axel Springer SE mehrheitlich beteiligt ist.* Google Analytics; Stand: Januar 2019Kontakt:Immowelt AGNordostpark 3-5D-90411 NürnbergMedienkontakt:Barbara SchmidTim Kempen+49 911 520 25-808presse@immowelt.chwww.facebook.com/immoweltCHOriginal-Content von: Immowelt AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100005089/100839902