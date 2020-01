Das Bundesverfassungsgericht sieht im Studium ein Privatvergnügen. Viele Studenten gehen steuerlich nun leer aus. Einige können das aber ändern.

Es ist, zumindest vorerst, das Ende einer schier unendlichen Geschichte: Müssen die Kosten eines Erststudiums steuerlich absetzbar sein? Während der Bundesfinanzhof das noch so gesehen hatte und die Frage dem Bundesverfassungsgericht vorlegte, stellten sich die Verfassungsrichter nun auf die Seite des Gesetzgebers. Nein, entschieden sie einen jahrelangen Rechtsstreit: Ein Erststudium stehe nicht in direktem Zusammenhang mit einem möglicherweise später ausgeübtem Beruf. Vielmehr diene es auch allgemein der Persönlichkeitsentwicklung. Viele Studiengänge bereiteten gar nicht gezielt auf einen Beruf vor. Viele Berufe verlangten nicht unbedingt ein Studium und - wenn doch - dann nicht ein spezielles. Insofern sei ein Erststudium zumindest auch privat mitveranlasst.

Diese Einstufung, als privat mitveranlasst, ist für aktuelle und ehemalige Studenten eine schlechte Nachricht. Denn faktisch heißt das häufig, dass der Fiskus raus ist. Entsprechende Ausgaben sind Privatsache, sprich: steuerlich nicht relevant. In den vergangenen Jahren hatten viele Studenten und ehemalige Studenten noch Steuererklärungen für vergangene Jahre erstellt, in der Hoffnung, dass die Entscheidung anders ausfallen würde. Sie werden nun in den meisten Fällen leer ausgehen.

Denn jetzt bleibt es bei der aktuellen Gesetzeslage. Nur auf den ersten Blick ist die nicht so schlecht: Die Kosten eines Erststudiums werden steuerlich bis maximal 6000 Euro pro Jahr als Sonderausgaben berücksichtigt. Das Problem daran ist, dass Sonderausgaben ...

