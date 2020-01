Die jüngsten Daten der CME Group zeigen, dass das Open Interest an den Gold Futures Märkten am Montag erneut gestiegen ist und diesmal waren es 9,5K Kontrakte. Das Volumen legte gleichzeitig um 8 Kontrakte zu. Gold könnte auf 1500 $ fallen Das Edelmetall baut seine Abwärtskorrektur aus, nach dem es in der vergangenen Woche den Bereich über 1600 $ testen ...

