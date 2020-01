Der Elfenbeinturm, in dem sich die Automobilindustrie jahrzehntelang wohlfühlte, ist passé. Ab diesem Jahr greift die CO2-Verordnung der EU. Für die Emissionssünder drohen Zahlungen in Milliardenhöhe, denn es gibt nur wenige Schlupflöcher. Der Milliarden-Hammer hängt drohend über Mercedes, BMW, VW und Co. Ab diesem Jahr gelten die CO2-Grenzen der EU: Demnach darf jedes neuzugelassene Auto im Flottendurchschnitt nur noch 95 Gramm CO2 pro gefahrenen Kilometer ausstoßen. Dies entspricht einem durchschnittlichen ...

