Der deutsche Maschinenbauer will damit seine Marktposition in Europa, China und den USA stärken. Es ist eine Zusammenarbeit bei der Forschung und Entwicklung geplant, wobei jedoch das bestehende geistige Eigentum exklusiv bei dem jeweiligen Unternehmen verbleibt.Die Manz AG hat eine strategische Partnerschaft im Bereich Lithium-Ionen-Zell- und -Modulfertigung mit dem chinesischen Unternehmen Shenzhen Yinghe Technology Co. Ltd. geschlossen. Das chinesische Unternehmen entwickelt und vertreibt intelligente Automationslösungen zur Herstellung von Lithium-Ionen Batteriezellen. Auch der deutsche Maschinenbauer ...

