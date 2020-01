Marktteilnehmer verweisen auf die Tatsache, dass die USA die Schweiz wieder auf die Liste der potenziellen Währungsmanipulatoren gesetzt hat.Frankfurt - Der Euro hat sich am Dienstag gegenüber dem US-Dollar nur wenig bewegt. Am Vormittag wird die Gemeinschaftswährung bei 1,1135 US-Dollar gehandelt und damit etwa auf dem gleichen Niveau wie am Vorabend. Ganz anders sieht es derweil beim Franken aus. Der steht unter deutlichem Aufwertungsdruck zu Euro und US-Dollar. Entsprechend bewegt sich das Euro/Franken-Paar wieder klar...

