Hamburg (www.aktiencheck.de) - Das am meisten beachtete Ereignis in dieser Woche ist die geplante Unterzeichnung des "Phase 1"-Handelsdeals zwischen den USA und China, so Carsten Mumm, Chefvolkswirt bei der Privatbank DONNER & REUSCHEL. Dabei seien die tatsächlichen Regelungen des Vertragswerks überschaubar, es gehe vor allem um den Verzicht auf weitere Zölle auf chinesische Importe durch die USA und um die Zusicherung erhöhter Abnahmemengen von US-Agrargütern durch China. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...