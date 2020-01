Die jüngsten Daten der CME Group zeigen, dass das Open Interest an den JPY Futures Märkten am Montag um 17,1K Kontrakte gestiegen ist. Das Volumen entwickelte sich in die entgegengesetzte Richtung, da es um 16,9K Kontrakte fiel. USD/JPY Widerstand bei 110,70 Der USD/JPY hat die psychologische Marke von 110,00 überwunden, was durch einen Anstieg des ...

Den vollständigen Artikel lesen ...