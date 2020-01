München (ots) - Raus aus dem Wald und rein in die Kinos: Bestsellerautor und Deutschlands beliebtester Förster Peter Wohlleben geht auf große Kinotour! In 21 Städten in ganz Deutschland stellt er den Kinofilm DAS GEHEIME LEBEN DER BÄUME persönlich vor.Die fesselnde Dokumentation gibt einen faszinierenden Einblick in das komplexe Zusammenleben der Bäume und folgt gleichzeitig Peter Wohlleben dabei, wie er auch außerhalb der Landesgrenzen für ein neues Verständnis für den Wald wirbt. Constantin Film bringt den Bestseller jetzt auf die große Leinwand - ein unterhaltsames Portrait, bildgewaltig und faszinierend.Es wird Zeit, den Wald auch im Kino zu entdecken: DAS GEHEIME LEBEN DER BÄUME startet am 23. Januar 2020.Bei Interesse an einer Berichterstattung zu den lokalen Premieren wenden Sie sich bitte direkt an den entsprechenden Kontakt, Details unter http://dasgeheimelebenderbaeume.de/kinotour/presseKINOTOUR - TERMINE19.01.München, Astor Filmlounge im ARRI (Premiere) 20.01.Potsdam, Thalia Berlin, Kino in der Kulturbrauerei 21.01.Braunschweig, Astor FilmtheaterHannover, Astor Grand Cinema 22.01.Hamburg, Zeise Kinos 23.01.Essen, LichtburgWuppertal, CinemaKöln, Cinedom 24.01.Hachenburg, CinnexAachen, Cineplex 25.01.Münster, CineplexKassel, Cineplex 26.01.Leipzig, PassageDresden, Schauburg 27.01.Darmstadt, RexFrankfurt a.M., Astor Filmlounge 28.01.Karlsruhe, CinestarStuttgart, EM 29.01.Nürnberg, CasablancaWürzburg, Cineworld Cineplex Mainfrankenpark Kinostart: 23. Januar 2020 im Verleih der Constantin FilmPressematerial steht für Sie zum Download bereit unter www.constantinfilm.medianetworx.de (http://www.constantinfilm.medianetworx.de)Pressekontakt:Schmidt Schumacher Presseagentur(TV, Print, Radio)Marten Schumacher und Alexandra EngelTel.: +49 30 26 39 13 - 0E-Mail: info@schmidtschumacher.dePURE Online - Digitale Kommunikation(Online)Michael Spalek & Andrea ZesticTel.: 030 / 28 44 509 -13 / -15Email: constantinfilm@pureonline.deOriginal-Content von: Constantin Film, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/12946/4491286