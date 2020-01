Politiker und Sicherheitsexperten würden Huawei gerne von kritischer Infrastruktur ausschließen. Doch der Konzern baut längst mit: In Duisburg und Gelsenkirchen konstruiert Huawei intelligente Städte.

Duisburgs Zukunft, meint Sören Link, beginnt am Parkautomaten. Ein Mitarbeiter übergibt dem Oberbürgermeister vor dem Rathaus ein Paket mit Infoplakaten, frisch aus der Druckerei. Link greift sich eines und klebt es mit kreisender Handbewegung auf den Automaten. "Bezahlen Sie Ihre Parkgebühren künftig digital", steht darauf und Hinweise auf Apps und Dienstleister, bei denen das möglich sein soll. "Der Bürger hat es komfortabler", sagt Link zufrieden vor der versammelter Lokalpresse. "Und die Stadt hat es komfortabler, denn wir müssen die Parkautomaten weniger oft leeren."

Und wieder ist Duisburg seiner Vision der vernetzten Stadt einen Schritt näher. Bislang ist die Stadt im Ruhrgebiet nicht gerade als digitaler Taktgeber bekannt. Doch der SPD-Politiker will die vom Strukturwandel gebeutelte ehemalige Stahlmetropole neu erfinden: als Smart City, die das Leben der Bürger einfacher, effizienter und erträglicher macht. Es gehe nicht nur um Parkautomaten, erklären Link und sein zuständiger Dezernent Martin Murrack. Sie wollen Verwaltung, Verkehr und vieles mehr miteinander verzahnen - und so eine immer lernende Stadt schaffen. Dabei helfen soll der chinesische Anbieter Huawei. Ausgerechnet.

Wann immer es in Deutschland um die Infrastruktur der Zukunft geht, fällt der Name des chinesischen IT- und Telekommunikationsgiganten. Das Unternehmen ist einer der wichtigsten Mobilfunkzulieferer, verkauft Smartphones, rüstet Rechenzentren aus und treibt die nächste Generation des Internets mit immer neuen Innovationen an, den echtzeitfähigen Mobilfunk mit dem neuen 5G-Standard. In Duisburg liefert Huawei Hardware für das städtische Rechenzentrum, das Nervensystem der intelligenten Stadt. Kann das gut gehen?

Angst vor Spionage

Sicherheitsexperten sehen in Huawei eine potenzielle Marionette der chinesischen Regierung - und warnen vor Spionageattacken und einer zu großen Abhängigkeit von dem Konzern. Die USA opponieren gegen Huawei, sie führen ohnehin einen Handelskrieg mit den Chinesen. Australien und Japan folgen der Linie. Auch Großbritannien und die Niederlande haben die Zusammenarbeit mit Huawei eingeschränkt.

In Deutschland läuft die politische Debatte noch, lange und heftig. Seit mehr als einem halben Jahr streiten die Koalitionspartner SPD und CDU - auch Unionspolitiker untereinander - um die Frage, ob Huawei an der deutschen 5G-Infrastruktur mitbauen darf. In diesem Jahr soll der Bundestag ein neues IT-Sicherheitsgesetz verabschieden, es wird wohl strengere Maßstäbe setzen. "Dann gelten auch für Smart Cities die Regelungen des Katalogs von Sicherheitsanforderungen", erklärte die Bundesnetzagentur auf Nachfrage der WirtschaftsWoche.Die chinesische Regierung drohte vor wenigen Tagen bereits: Sollte Deutschland Huawei von der 5G-Infrastruktur ausschließen, werde man "nicht einfach still dasitzen", sagte ein Diplomat einer chinesischen Staatszeitung. Für den Konzern steht viel auf dem Spiel: Würde Berlin bestimmte Lieferanten als nicht vertrauenswürdig einstufen, wäre Huaweis Position in Europa empfindlich geschwächt. Der Konzern wirbt verzweifelt um Vertrauen - und verweist dabei auch auf Duisburg.

Vernetzte Busse und Biomüll

Martin Murrack ist der Mann, der das Smart-City-Projekt in Duisburg verantwortet. Der Digitalisierungsdezernent trägt Hemd und Jackett. Er arbeitete mal als Berater, für die Stadt Köln und das Landesfinanzministerium, bevor er nach Duisburg kam. Als Dezernent soll er die Stadt aus der analogen Tristesse herausreißen. "Wir wollen das Leben der Bürgerinnen und Bürger einfach und bequemer machen."

In anderthalb Jahren hat er die Busse in der Stadt mit WLAN ausgestattet und Biomülltonnen mit Chips, die melden, wem die Tonnen gehören und wann sie geleert werden müssen. Er hat die Onlineterminvergabe in den Bürgerbüros eingeführt und Duisburgs eigene kommunale Cloud präsentiert.Die sogenannte "Rhine Cloud" könnte einmal das Gehirn Duisburgs werden, ein zentrales Nervensystem, in dem sich alle Daten und ...

