Anzeige
Mehr »
Login
Dienstag, 14.01.2020 Börsentäglich über 12.000 News von 622 internationalen Medien

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A0JC7P ISIN: IL0010958192 Ticker-Symbol: IW2 
Stuttgart
14.01.20
11:23 Uhr
7,950 Euro
+0,750
+10,42 %
Branche
Software
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
PERION NETWORK LTD Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
PERION NETWORK LTD 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
8,000
8,350
12:28
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
PERION NETWORK
PERION NETWORK LTD Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
PERION NETWORK LTD7,950+10,42 %