Wien (www.anleihencheck.de) - Auch der Wochenstart in die dritte Woche des Jahres fiel wieder äußerst aktiv am EUR-Credit-Primärmarkt aus, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Abermals sei das Gros der Emissionen aus dem Financial-Bereich gekommen. Mit der Emission der UBI Banca sei nun auch das AT1-Segment angetestet worden. Die Emission (EUR 400 Mio., PNC6, erwartet B2/B+) sei auf große Nachfrage gestoßen und habe schlußendlich bei einem Pricing von MS+606 BP ein Orderbuch von über EUR 5,5 Mrd. verzeichnen können. ...

