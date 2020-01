Die börsennotierte Sanochemia Pharmazeutika AG hat gemeinsam mit dem Insolvenzverwalter die Beendigung der Einbeziehung der Aktien der Gesellschaft in den Handel im "Vienna MTF" an der Börse Wien sowie im "Basic Board" an der Börse Frankfurt beschlossen. Die Aktien sind bereits jetzt nicht handelbar, da der Handel an beiden Handelsplätzen aufgrund des anhängigen Insolvenzverfahrens von der Wiener Börse bzw der Frankfurter Wertpapierbörse ausgesetzt wurde. Durch die Beendigung der Einbeziehung in den Handel erwartet sich die Gesellschaft eine deutliche Reduzierung des Verwaltungs- und Kostenaufwandes der Gesellschaft.

Den vollständigen Artikel lesen ...