BERLIN (Dow Jones)--Die Präsidentin des CDU-Wirtschaftsrates, Astrid Hamker, hat sich empört über den Druck auf den Siemens-Konzern wegen der Zusammenarbeit mit einer Kohlemine in Australien geäußert. "Wir können nicht als Deutsche anderen Ländern unsere Haltungen von oben herab in einem neokolonialistischen Stil aufdrücken", sagte Hamker der Rheinischen Post. "Kein Land will sich von uns vorschreiben lassen, vorhandene, benötigte Bodenschätze nicht mehr nutzen zu dürfen."

Oft hätten andere Länder auch kaum etwas anderes, um ihrer Bevölkerung "auch nur geringen Wohlstand" zu sichern. "Das ist freilich in unserem reichen Land manchen Kindern immer weniger zu vermitteln, weil sie nicht wissen, was Armut bedeutet und worauf auch unser Wohlstand gründet." Australien sei dazu noch ein demokratisches Land und habe sich für die weitere Nutzung der Kohle entschieden. "Wo kommen wir hin, wenn deutsche Besserwisser so anmaßend über andere Länder verfügen wollen?", sagte Hamker.

Vertragstreue sei ein mindestens ebenso hohes Gut wie hohe Qualität. "Oft sind unsere Produkte und Dienstleistungen übrigens auch umweltfreundlicher als die anderer Wettbewerber." Es sei naiv zu glauben, "dass nicht andere Unternehmen schnell eintreten, wenn deutsche Unternehmen nicht mehr weltweit bei Projekten wie in Australien mit im Rennen sind."

Für das 20 Millionen Euro schwere Projekt soll Siemens die Signaltechnik für eine Zugverbindung liefern, die zum Transport der Kohle von der geplanten Mine Adani Carmichael zum Hafen entstehen soll. Der Auftrag hatte heftigen Protest von Klimaschützern und der Bewegung Friday for Futures provoziert. Siemens hatte am Montag erklärt, an dem Auftrag festhalten zu wollen.

January 14, 2020

