14.01.2020 - Die Evotec SE (ISIN: DE0005664809) teilte heute mit, "dass ihre in Seattle ansässige Konzerntochter Just - Evotec Biologics mit dem Bau einer Anlage für die Herstellung von Biologika für die späte klinische Entwicklung und kommerzielle Produktion in Redmond, Washington, USA begonnen hat. Die innovative biopharmazeutische cGMP-Produktionsanlage setzt die J.POD(R)-Technologie von Just - Evotec Biologics mit kleinen, verdichteten Bioprozessverfahren in autonomen Reinräumen ein. Die Anlage und die Herstellungsprozesse wurden für eine hohe Effizienz und Flexibilität optimiert. Das verringert ...

