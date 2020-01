Unterföhring (ots) -- Ab 26. Februar auf Sky Atlantic HD sowie auf Sky Ticket, Sky Go undüber Sky Q auf Abruf- Zwölf neue Episoden der Anthologieserie von de Duplass-Brüdern- Zwölf Geschichten aus einem MotelzimmerEin Motel, ein Raum und diverse Gäste: In "Room 104" übernachten die unterschiedlichsten Gäste und jeder hat seine eigene, ganz besondere Geschichte. Die dritte Staffel der Anthologieserie "Room 104" ist ab 26. Februar immer mittwochs um 20.15 Uhr in Doppelfolgen auf Sky Atlantic HD zu sehen sowie parallel dazu auf Sky Ticket, Sky Go und über Sky Q auf Abruf verfügbar. Die beiden ersten Staffeln der Serie sind ebenfalls abrufbar.Über "Room 104":Ein Raum, unterschiedliche Gäste, zwölf Geschichten: Was passiert in Zimmer 104 eines ganz normalen amerikanischen Motels? In der HBO-Anthologie-Serie von Jay und Mark Duplass treffen Horror, Drama und Komödie in abgeschlossenen Episoden aufeinander. Und nicht alle finden in der Gegenwart statt. In der ersten Episode etwa trifft sich das entfremdete Geschwisterpaar Remus (Luke Wilson) und Roma (Christine Woods) auf einem freien Gelände, um einen Vertrag für den Bau eines Hotels zu unterzeichnen. Doch der Abend nimmt eine ungeahnte Wendung. Zu einer anderen Zeit, an einem anderen Tag versucht Tierhalter Allen (Robert Longstreet) seine wilde Schlange an eine Frau zu verkaufen. Doch er hat nicht nur eine Schlange bei sich und auch die Lady wartet mit einer Überraschung auf. Craig (Arturo Castro) leidet an einer Hautkrankheit und hofft auf Heilung. Der nette Greg (Sam Richardson) willigt ein sich mit Band-Kollege Randy (Steve Little) ein Zimmer zu teilen, obwohl Randy ein Schlafwandler ist. Eine Musikerin, die einen neuen Song schreiben möchte, wird in Zimmer 104 von einem Geist heimgesucht. Unterhaltsam, spannend und vor allem überraschend sind die Begegnungen, die sich in Zimmer 104 abspielen. Zwölf verrückte Situationen, die sich immer etwas anders entwickeln, als der Zuschauer erwartet.Das Konzept von "Room 104" wurde von den Brüdern Mark und Jay Duplass für HBO entwickelt. Zuvor kreierten die beiden Kult-Kreativen für den Sender bereits die Dramedyserie "Togetherness", in der Mark Duplass auch eine der Hauptrollen spielte. Zu den Stars der dritten Staffel von "Room 104" gehört neben Luke Wilson ("Zombieland: Doppelt hält besser"") und die oscarnominierte June Squibb ("Nebraska") auch Cobie Smulders ("How I Met Your Mother").Facts:Originaltitel: "Room 104", 3. Staffel, 12 Episoden, je ca. 30 Minuten, Anthologieserie, USA 2019. Regie: u.a. Macon Blair, Patrick Brice, Jenée LaMarque, Shira Piven, Doug Emmett, Mark Duplass, Doug Emmett, Miguel Arteta, Mel Eslyn. Schöpfer: Mark Duplass, Jay Duplass. Ausführende Produzenten: Jay Duplass, Mark Duplass, Mel Eslyn, Sydney Fleischmann. Darsteller: u.a. Luke Wilson, Christine Woods, Arturo Castro, Sam Richardson, June Squibb, Cobie Smulders.Ausstrahlungstermine:Staffel drei ab 26.02.2020 immer mittwochs um 20.15 Uhr wöchentlich in Doppelfolgen auf Sky Atlantic HD. Parallel auf Sky Ticket, Sky Go und über Sky Q auf Abruf verfügbar.Staffeln eins und zwei auf Sky Box Sets über Sky Ticket, Sky Go und Sky Q abrufbar.Über Sky Atlantic HD:Sky Atlantic HD zeigt die herausragenden Programme von HBO, dem erfolgreichsten US-Premiumsender. Neben bei Kritikern und Zuschauern gleichermaßen beliebten Serien gibt es exklusive TV-Premieren der neuesten HBO-Produktionen wie "Westworld" und "Game of Thrones - Das Lied von Eis und Feuer" zu sehen. Darüber hinaus präsentiert Sky Atlantic HD außergewöhnliche Serien von Showtime, wie z.B. "Billions", Sky Originals aus Italien und UK, wie "Gomorrha - Die Serie" oder "Chernobyl". Alle Serien sind sowohl in Deutsch als auch in englischer Originalfassung verfügbar. Darüber hinaus werden ausgewählte Inhalte plattformunabhängig auf Abruf bereitgestellt und können somit völlig flexibel abgerufen werden. Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. 