Der globale Verpackungsmaschinenmarkt wird bis 2024 mehr als 47 Mrd. US-Dollar umsetzen, so die neue Studie "Verpackungsmaschinenmarkt" des Marktforschungsinstituts Global Market Insights, Inc. Die Studie geht ein auf die verschiedenen Verpackungsmaschinentypen, die Branchenanwendungen der Maschinen, die Marktanteile und gibt einen Ausblick nach Regionen sowie eine generelle Prognose bis 2024. Wichtigste Player im Markt sind laut Global Market Insights, Bausch & Ströbel Maschinenfabrik Ilshofen GmbH Co KG, IMA S.P.A., Korber AG, Marchesini Group S.P.A., Multivac Group, Robert Bosch GmbH, Romaco ...

