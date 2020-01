Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Es ist einiges geboten an den Märkten. Die US-Börsen sind auf Rekordjagd, der DAX wartet weiter auf ein neues Allzeithoch und bei den Einzelwerten liefern Varta und MorphoSys eine turbulente Performance ab. Andreas Lipkow von Comdirect rechnet 2020 mit einem volatilen Jahr. Einen Fingerzeig für den weiteren Verlauf könnte seiner Meinung nach die Bilanzsaison zeigen, die in dieser Woche in den USA los geht. Außerdem geht es im folgenden Interview um die neuen Fusionsgerüchte bei Thyssenkrupp und Salzgitter, den Wechsel im Aufsichtsrat von Wirecard und den Emissionsrekord am Anleihenmarkt.