Der Immobilienboom hält unvermindert an. Trotz teils horrender Preise locken die niedrigen Zinsen Käufer. Und noch immer finanzieren sie oft über Bauspar-Darlehen. Die besten Konditionen im Vergleich.

Er kommt einfach nicht aus der Mode: der gute alte Bausparvertrag. Noch immer schließen pro Jahr mehr als 1,8 Millionen Menschen in Deutschland eine solche Police ab. Auch das Bausparvolumen wächst. Beim neu abgeschlossenen Verträgen erwarten die privaten Bausparkassen für 2019 sogar ein stärkeres Plus als im Vorjahr, endgültige Zahlen liegen allerdings noch nicht vor. Schon im Vorjahr war die Bausparsumme um knapp zwei Prozent auf 54,7 Milliarden Euro gestiegen. Der Gesamtmarkt inklusive der regionalen Landesbausparkassen liegt bei 87,5 Milliarden Euro.

Auch das Baufinanzierungsgeschäft verläuft laut Bernd Hertweck, Vorstandsvorsitzender des Verbandes der Privaten Bausparkassen, "sehr erfreulich". 2018 hatten die privaten Bausparkassen 24,7 Milliarden Euro an Baugeldern ausgezahlt. Für 2019 erwartet der Verbandschef "ein Plus oberhalb von fünf Prozent". Auch die Bundesgeschäftsstelle der Landesbausparkassen teilte jüngst auf Anfrage der Nachrichtenagentur dpa mit, das eigene Geschäft werde um gut fünf Prozent gegenüber dem Vorjahr zulegen.

Doch wie sinnvoll sind Bausparverträge in Zeiten von Null- und Niedrigzinsen überhaupt noch? "Die Bausparkassen sind zwar aktuell für die Baufinanzierung nicht konkurrenzfähig", sagt Max Herbst, Gründer der FMH Finanzberatung. Warum solle sich ein Bausparer für einen Zinssatz zwischen 0,99 und 4,5 Prozent entscheiden, wenn die Banken selbst bis zu einer Beleihung des Immobilienkaufpreises von 90 Prozent - analog zu den Bausparkassen - nur 0,75 Prozent verlangen würden. "Aber wenn ein Immobilienbesitzer Geld für spätere Renovierungen zurücklegen will, was ja durchaus sinnvoll ist, dann ist ein Bausparvertrag eine gute Sache", ergänzt Herbst. In der Ansparzeit würde es zwar keine Zinsen geben und es würden Kontoentgelte anfallen, "aber dafür wird heute schon der Zinssatz für später garantiert". Und der ist aktuell geringer als vergleichbare Bankzinsen für solche Vorhaben.

