Zum Start der Fashion Week Berlin zeigt eine Studie: Der Modeindustrie steht ein schwieriges Jahr bevor - vor allem im mittleren Segment, wo sich deutsche Hersteller positionieren. Chinesische Firmen dagegen steigen auf.

Wolfgang Joop hat Bronchitis. Aus diesem Grund konnte der Designer nicht dabei sein in der Gesprächsrunde im Hotel Zoo am Kurfürstendamm, zu dem die Unternehmensberatung McKinsey eingeladen hatte. Zum Auftakt der Fashion Week wäre Joop dabei schon deshalb ein guter Gesprächspartner gewesen, weil er mit seiner jüngsten Ankündigung, seine Modemarke "Looks by Wolfgang Joop" dieser Tage neu zu lancieren, Aufbruch symbolisiert.

Und Aufbruchstimmung kann die Modebranche derzeit gut gebrauchen.

Laut der neuen McKinsey-Studie "The State of Fashion" steht der Modeindustrie kein besonders gutes Jahr bevor: Für 2020 rechnet McKinsey mit einem Wachstum von nur noch drei bis vier Prozent auf einem Markt, der rund 2,5 Billionen US-Dollar groß ist. Das ist deutlich weniger als die Jahre zuvor. In denen wuchs der Markt zwischen 3,5 und 4,5 Prozent. "Es wird kein leichtes Jahr", sagte Achim Berg, Modeexperte bei McKinsey. "Aber das ist noch kein Crash", relativierte Nick Blunden vom Londoner Online-Modeportal "Business of Fashion", das zusammen mit McKinsey die Studie erstellt hat.

Für die Studie haben Berg und Blunden 290 Führungskräfte aus der globalen Modewelt nach ihrer Prognose befragt. Ergebnis: Nur neun Prozent der Befragten glauben, dass 2020 ein besseres Jahr werde als 2019. Im vergangenen Jahr waren noch 49 Prozent der Befragten so optimistisch. Nun befürchten 60 Prozent eine Verschlechterung für 2020. Gefragt nach drei Worten, um die Modeindustrie zu beschreiben, fiel am häufigsten das Wort "herausfordernd".

Natürlich ...

