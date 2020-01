Mainz (ots) -Woche 05/20Montag, 27.01.Bitte Zeitkorrektur und Programmänderung beachten:2.05 Die glorreichen 10Die unglaublichsten Morde der Geschichte(vom 26.1.2020)2.50 Terra XFaszination Erde - mit Dirk SteffensOstsee - junges Meer am Abgrund?(vom 10.2.2019)3.35 Terra XFaszination Erde - mit Dirk SteffensJapan - Land der Gegensätze(vom 27.1.2019)4.20 Terra XEine Erde - viele WeltenWüsten(vom 16.4.2017)5.00 Terra XFantastische Phänomene1. Welt in Bewegung(vom 20.5.2017)5.45 Terra X-6.30 Fantastische Phänomene2. Bausteine des Lebens(vom 20.5.2017)(Die Sendung "Terra Xpress" um 4.25 Uhr entfällt.)Dienstag, 28.01.Bitte Zeitkorrekturen beachten:6.30 Terra XAuf die Größe kommt es an - Riesen(vom 9.9.2018)7.15 Terra XAuf die Größe kommt es an - Zwerge(vom 9.9.2018)8.00 TopfgeldjägerDas Duell am Herd mit Steffen Henssler(ZDF 30.1.2012)8.55 Lafer!Lichter!Lecker!Die etwas andere Promi-Kochschule(vom 25.3.2013)9.40 Bares für RaresDie Trödel-Show mit Horst Lichter(ZDF 27.1.2020)10.30 Bares für RaresDie Trödel-Show mit Horst Lichter(vom 8.3.2018)11.25 Dinner DateDie Datingshow mit BissJan(vom 7.11.2019)12.10 MonkMr. Monk und Monica(vom 21.8.2016)12.50 MonkMr. Monk und der Marathon-Mann(vom 27.8.2016)13.35 Neue FolgenPsychShawns & Gus' verrückte Reise durch Kanada14.15 PsychWer früher mordet, ist schneller reich14.55 MonkMr. Monk und Monica(von 12.10 Uhr)15.40 MonkMr. Monk und der Marathon-Mann(von 12.50 Uhr)16.20 PsychShawns & Gus' verrückte Reise durch Kanada(von 13.35 Uhr)17.00 PsychWer früher mordet, ist schneller reich(von 14.15 Uhr)17.45 Bares für RaresDie Trödel-Show mit Horst Lichter(von 9.30 Uhr)Deutschland 2020(Weiterer Ablauf ab 18.35 Uhr wie vorgesehen.)Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFneo, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105412/4491562