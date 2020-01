Dank eines Anstiegs von rund 21% im Q4 erreichte der Überschuss auch im Gesamtjahr mit 36,4 Mrd USD einen neuen Höchstwert.New York - Gute Geschäfte mit Anleihen und weniger faule Kredite haben der US-Investmentbank JPMorgan Ende 2019 einen überraschenden Rekordgewinn beschert. Dank eines Anstiegs von rund 21 Prozent im vierten Quartal erreichte der Überschuss auch im Gesamtjahr mit 36,4 Milliarden US-Dollar einen neuen Höchstwert, wie das Geldhaus am Dienstag in New York mitteilte. Damit übertraf die Bank auch...

