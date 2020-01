Mit 7,5 Milliarden Euro will die EU-Kommission den Übergang zur grünen Gesellschaft erleichtern. Doch statt die Mittel nach transparenten Kriterien zu vergeben, wird die Verteilung im Hinterzimmer entschieden.

Bis 2050 soll Europa nach dem Willen von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen zum ersten klimaneutralen Kontinent der Welt werden. Noch hat sie nicht alle EU-Mitgliedsstaaten auf dieses Ziel eingeschworen. Polen zeigt sich widerspenstig. Geld soll nun offenbar den Konsens erleichtern. Die Mittel aus dem EU-Fonds für gerechten Wandel, im EU-Jargon Just Transition Fund genannt, sollen nicht nach klar nachvollziehbaren Kriterien vergeben werden, sondern Teil der EU-Haushaltsverhandlungen werden - des größtmöglichen Politgeschachers. "Die Zustimmung von Polen zur Klimaneutralität muss offenbar erkauft werden", beklagt der grüne Europaabgeordnete Niklas Nienaß.

Am Dienstag wird die EU-Kommission ihren Vorschlag für den Fonds in Straßburg vorstellen. Einige Details sind schon bekannt geworden, etwa das Volumen und das Grundprinzip, dass Kohleregionen aller Länder in den Genuss von Mitteln kommen können.

Was bisher fehlte, war ...

