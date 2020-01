Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten. Bremen (pts018/14.01.2020/14:00) - Die Interhomes AG ist ein solventer Geschäftspartner - das wurde 2020 erneut durch Creditreform bestätigt. Damit schließt der bundesweit tätige Wohnbauträger nahtlos an die Auszeichnungen der vergangenen Jahre an.



Es ist in dieser schwierigen Branche selten, wenn Spitzenbonität über Jahrzehnte beständig ist und freiwillig veröffentlicht wird. Ob bei Kunden, Banken, Grundstücksverkäufern oder Geschäftspartnern - eine sehr gute Bonität schafft Vertrauen. Die jährliche Stärkung des Eigenkapitals trägt zu diesem Ergebnis bei.



Deutschlandweit gibt es nur wenige Unternehmen, die seriös die Kreditwürdigkeit einer Firma bestätigen. Creditreform Bremen Dahlke KG prüfte die Zahlen und unterzog das Unternehmen einem umfassenden Bilanzrating. "Wir sind sehr stolz darauf, erneut dieses großartige Ergebnis erzielt zu haben", so Frank Voßhardt, Finanzvorstand der Interhomes AG.



