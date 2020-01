Thomas Lippert arbeitet an Computern, die die Wirtschaftswelt erneut revolutionieren könnten. Im Interview erklärt er, wie deutsche Wissenschaftler den Vorsprung der US-Techkonzerne für sich nutzen könnten.

Die Macht der IT-Konzerne aus dem Silicon Valley macht Thomas Lippert keine Angst. Im Gegenteil: Der 59-Jährige, Physik-Professor, zwei Doktor-Titel, will aufholen. In Jülich leitet er das Supercomputing Center. IBM, Google und Co. sind Partner und Konkurrenten zugleich.WirtschaftsWoche: Herr Lippert, der technische Aufwand fürs Quantencomputing ist enorm. Lohnt sich das überhaupt?Thomas Lippert: Wenn sie einen universellen Quantencomputer bauen können, dann ist es das allemal wert. Heute ist es ja in der IT so: Wenn man ein Monopol auf bestimmte Dinge hat - seien es Daten, seien es Algorithmen - dann ist das für eine ganze Zeit oft ganz schön lukrativ. Und im Quantencomputing führt man völlig neue Algorithmen aus. Dann stellen Sie das Gerät an ein großes Rechenzentrum und komponieren es in einer Weise mit Superrechnern, dass Services entstehen, die es bisher nicht gab.

Google sorgte kürzlich mit einem Quantenrechner für Schlagzeilen, der ein Problem löste, für das es gar keine konkrete Anwendung gab.Das war aber auch so beabsichtigt. Nehmen wir an, Sie haben auch nur einen kleinen Durchbruch. Dann machen Sie eine Pressemitteilung und Ihr Börsenwert geht ein halbes Prozent nach oben. Dann ist die Entwicklung für diese Firmen schon längst bezahlt. Aber in der Zukunft wird es Anwendungen geben, die auch nützlich sind.

Der Energieverbrauch digitaler Technologien steigt seit Jahren praktisch ungebremst. Schadet die IT der Umwelt mehr, als dass sie nutzt?Im Bereich der Wissenschaft jedenfalls nicht. Aber den unkontrollierten Einsatz von IT in der Gesellschaft sehe ich sehr kritisch. Dort wird am meisten Energie verbraucht. Doch einfach nur die Zahl der Rechenzentren zu reduzieren, auf denen all die Anwendungen eines immer digitaleren Lebens laufen, würde den Volkswirtschaften schaden. Das ist nicht durchsetzbar.

Was schlagen Sie stattdessen vor?Man muss vielmehr Technologien finden, die Strom sparen. Mit Quantenrechnern können wir sicher in der Zukunft erwarten, dass wir energetisch günstiger werden. Aber wir werden auch die Netze besser ausnutzen und sie energiesparend konzipieren müssen. Der Energieverbrauch war bei uns im Supercomputing übrigens von Anfang an das Entscheidende. Wir hatten acht Jahre lang den energiesparendsten Computer der Welt in Jülich.

Sie arbeiten mit vielen Großkonzernen wie Google und IBM zusammen. Wer profitiert ...

