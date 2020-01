Berlin (ots) - Vom 7. bis zum 13. Januar 2020 richtete die Spielbank Berlin erneut eines der größten europäischen Pokerturniere des Jahres aus und konnte damit die Erfolgsgeschichte Berlins als Mekka der europäischen Pokerszene fortschreiben. Mit dem WPTDeepstacks Berlin Festival hat die Spielbank Berlin so die Hauptstadt für einige Tage zum Mittelpunkt der Pokerwelt gemacht und konnte Besucher aus mehr als 50 Ländern in die Spree-Metropole locken.Poker-Mekka BerlinHöhepunkt war das EUR1.100 + 100 WPT DeepStacks Main Event, das von 10. bis 13. Januar mit drei Starttagen gespielt wurde. Der Gesamtpreispool betrug in diesem Jahr mehr als 683.000 Euro. Neben prominenten Poker-Profis und zahlreichen Freizeitspielern waren bei diesem Event auch Gewinner aktueller großer internationaler Pokerturniere zu Gast. Den Turniersieg sicherte sich Daniel Szymanski aus Berlin, der nach einem dramatischen Finale insgesamt 130.000 Euro mit nach Hause nehmen konnte. Zweiter Sieger wurde Barlomiej Paradowski aus Polen, der sich über 83.000 Euro freuen konnte.Heimsieg: Turniersieg geht nach Berlin"Das WPT DeepStacks Berlin Festival ist ein Muss für jeden ambitionierten Pokerspieler", so der glückliche Sieger Daniel Szymanski.Eines der wichtigsten Poker-Events weltweitDie renommierte World Poker Tour ist in den USA seit vielen Jahren eine feste Größe innerhalb der Turnierserien und gilt weltweit als eines der wichtigsten Poker-Events überhaupt. Den größten Reiz macht dabei - neben dem Spiel selbst - sicher die Tatsache aus, dass man sich über unterschiedliche Satellite-Turniere bereits mit günstigen Buy-Ins für das Main-Event und mit ein wenig Glück für das große Finale qualifizieren kann. Das bietet auch Anfängern die Chance, mit ein wenig Glück ganz oben zu landen.Highlight im Kalender der Spielbank Berlin"Für uns gehört das WPTDeepstacks Berlin Festival zu den absoluten Highlights des ganzen Jahres", so Marcel Langner, Geschäftsführer der Spielbank Berlin. "Berlin ist der Poker-Hotspot Deutschlands und wir freuen uns, den vielen Pokerfans aus aller Welt hier im Zentrum der Hauptstadt den perfekten Rahmen bieten zu dürfen. Gemeinsam mit der WPT haben wir für das WPTDeepstacks Berlin Festival ein abwechslungsreiches und spannendes Programm zusammengestellt und sind uns sicher, dass wir damit allen Pokerfans ein unvergessliches Erlebnis beschert haben."Pressekontakt:Pressekontakt: Spielbank Berlin GmbH & Co. KG, Marlene-Dietrich-Platz1, 10785 Berlin, T: +49 (0)30 - 255 99 102, F: +49 (0) - 255 99 109,E: pressestelle@spielbank-berlin.deOriginal-Content von: Spielbank Berlin, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/53797/4491810